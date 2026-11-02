به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی، از ابلاغ اعتبار ۵۶.۹ میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأمین آب در استان مازندران از طریق طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» خبر داد.

محمد حسین بابایی در جلسه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که با حضور مدیران و مسئولین طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان ها، نمایندگان اداره کل امور مالیاتی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، با اشاره به ابلاغ اعتبار ۵۶.۹ میلیارد تومانی به این سازمان اظهار کرد: این مبلغ با هدف تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و اولویت‌دار حوزه آبی کشاورزی تخصیص یافته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی افزود: در این طرح، مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ می‌توانند با انتخاب طرح‌های منتخب از فهرست موجود، در مسیر توسعه زیرساخت‌های آبی استان مشارکت کنند.

بابایی با تبیین جزئیات توزیع این اعتبار، توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمرکز اصلی این طرح بر استان مازندران و شهرستان‌های دارای نیاز مبرم به توسعه زیرساخت‌های آبی است که ۱۳ شهرستان سهم‌های مشخصی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح، تصریح کرد: فرآیند انتخاب طرح توسط مودیان در سامانه مربوطه ثبت می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان همچنین با اشاره به اینکه مهلت پذیرش و پرداخت مالیات مقطوع تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، تاکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، گامی نو در راستای شفاف‌سازی مسیر هزینه‌کرد منابع مالی و جلب مشارکت مستقیم مودیان در توسعه بخش کشاورزی است و با این رویکرد نه تنها به تسریع در اجرای طرح‌های حیاتی تأمین آب کمک می‌کند، بلکه با تمرکز بر طرح‌های با بازگشت سرمایه سریع و اولویت‌دار، نقش مهمی در حمایت از بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد.