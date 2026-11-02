عملیات مشترک بررسی و رفع مشکلات کانال‌های آب مسجد امام (ره) اصفهان با همکاری مشترک پایگاه میراث جهانی میدان امام و آبفا در مجموعه تاریخی نقش جهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره) (نقش‌جهان) اصفهان گفت: این عملیات به‌منظور بررسی و رفع مشکل کانال‌های رفع آب مسجد امام (ره) (جامع عباسی) و همچنین بررسی وضعیت و شناسایی ادامه مسیر کانال تاریخی رفع آب این مسجد تاریخی اجرا می‌شود.

جواد رحمتی گفت: عملیات لایروبی و پاک‌سازی مسیر کانال از داخل مسجد به طول ۷۰ متر به همت پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره) (نقش‌جهان) اجرا شده است؛ اما ادامه مسیر در داخل میدان و در جریان مداخلات متأخر، با لوله‌ای سیمانی به قطر ۴۰ سانتی‌متر تغییریافته که در حال حاضر مسدود است.

وی ادامه داد: باهدف همکاری و هم‌افزایی دو دستگاه برای رفع این مشکل، مقرر شد آبفای منطقه یک اصفهان علاوه بر شست‌وشوی تأسیسات فاضلاب، با استفاده از تجهیزات ویدئومتری، وضعیت داخلی لوله و ادامه مسیر کانال را بررسی تا پس از شناسایی دقیق وضعیت، اقدامات فنی لازم انجام شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره) (نقش‌جهان) اصفهان تأکید کرد: این همکاری مشترک در این مرحله باهدف شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر دفع آب مسجد امام (ره) (جامع عباسی) و در مراحل بعدی بررسی و اصلاح وضعیت زیرساخت‌های تاریخی این مجموعه ارزشمند دنبال می‌شود.

مسجد تاریخی امام اصفهان در دوران صفوی ساخته شد و از بنا‌های مهم معماری اسلامی ایران است.

این بنا شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی‌کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری است. مسجد امام اصفهان ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ۱۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همراه با میدان نقش جهان، به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌است.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.