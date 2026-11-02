به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمد مهدی رضازاده، با اشاره به تشدید آلودگی هوا و افزایش تردد خودروها در شش ماهه دوم سال گفت: با توجه به ضرورت انجام معاینه فنی برای اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودروها و برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی بر اساس الزامات قانونی، این ستاد به منظور تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات معاینه فنی، ساعت کاری مراکز را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که ساعت پایانی اتمام کار مراکز به صورت شناور باشد و مراکز تا پذیرش آخرین مراجعه‌کننده فعال بمانند.

رضازاده در خصوص ساعت کاری مراکز معاینه فنی افزود: ساعت کاری مراکز از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ است و این مراکز به مدت ۱۰ ساعت آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. ضمن اینکه پایان ساعت کاری مراکز محدود به ساعت ۱۷ نمی‌شود و در صورت مراجعه متقاضی به هر یک از مراکز، تا پذیرش آخرین خودرو، ساعت کاری آن مرکز ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان معطلی برای معاینه فنی در بیشتر مراکز کمتر از نیم ساعت است، تصریح کرد: با توجه به نوسازی خطوط معاینه فنی مراکز شهرداری تهران و افزایش ظرفیت پذیرش آنها، توسعه تعداد خطوط معاینه فنی، افزایش ساعت کاری مراکز و همچنین مدیریت نحوه پذیرش حضوری و اینترنتی، خوشبختانه در حال حاضر در اکثر مراکز صف وجود ندارد و شهروندان در صورت سالم بودن خودرو می‌توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام نمایند. البته توصیه می‌شود شهروندان حدالامکان با مراجعه به سامانه شهرزاد از طریق پذیرش اینترنتی مراجعه کنند.

رضازاده با اشاره به فعالیت تعدادی از مراکز منتخب در روزهای تعطیل و امکان تغییر ساعت برخی از مراکز بر اساس تقاضای مراجعات افزود: از شهروندان درخواست می‌شود برای اطمینان از آخرین وضع کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند. همچنین می‌توانند در صورت هرگونه سؤال با کارشناسان سامانه پاسخگو به شماره ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات مراکز معاینه فنی سیار از ابتدای آبان در حال بروز رسانی است.یاد اور شد:با تعطیلی مراکز سیار؛ مراکز معاینه فنی ثابت در ایام تعطیل هم خدمات رسانی می کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران همچنین از رایگان شدن معاینه فنی تاکسیها و اتوبوسهای پایتخت خبر داد.