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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: ۵۴ گونه مختلف از انواع پستانداران در زیستگاههای این استان شناسایی شدند که ۲۸ درصد از گونههای شناسایی شده در کشور را شامل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت جباری افزود: از میان ۱۹۴ گونه پستاندار در کشور، ۵۴ گونه در این استان زیست میکنند.
وی با اشاره به وضعیت گونههای در معرض خطر، گفت: برخی از گونههای موجود در استان از جمله قوچ و میش ارمنی، کل و بز وحشی، گوزن زرد ایرانی، پنج گونه خفاش، سنجابک دمموشی و همستر ایرانی در فهرست گونههای در معرض خطر قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغرب همچنین افزود: گونههایی نظیر پلنگ، خرس قهوهای، انواع گربهسانان، گربه وحشی و سیاهگوش نیز از جمله گونههای حیات وحش در زیستگاههای استان هستند.
وی با تبیین اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: برنامههای عملیاتی جهت پایش منظم زیستگاههای پستانداران تدوین شده است و بهمنظور جلوگیری از شکار غیرمجاز، گشتهای مستمر محیطبانی در نقاط مختلف استان انجام میگیرد.
جباری با اشاره به آغاز سرشماری پستانداران از هفته آینده گفت: مناطق پارک ملی دریاچه ارومیه، منطقه حفاظتشده مراکان خوی، منطقه شکار ممنوع فیضاللهبهی بوکان، منطقه شکار ممنوع دره شهدا در ارومیه، ارتفاعات تالجار اشنویه و منطقه زرآباد خوی از جمله نقاط اصلی برای انجام این عملیات هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات سرشماری، ۶۰ نفر از کارشناسان و محیطبانان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی در شهرستانهای مختلف استان حضور خواهند داشت.