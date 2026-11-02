به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت جباری افزود: از میان ۱۹۴ گونه پستاندار در کشور، ۵۴ گونه در این استان زیست می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت گونه‌های در معرض خطر، گفت: برخی از گونه‌های موجود در استان از جمله قوچ و میش ارمنی، کل و بز وحشی، گوزن زرد ایرانی، پنج گونه خفاش، سنجابک دم‌موشی و همستر ایرانی در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غرب همچنین افزود: گونه‌هایی نظیر پلنگ، خرس قهوه‌ای، انواع گربه‌سانان، گربه وحشی و سیاهگوش نیز از جمله گونه‌های حیات وحش در زیستگاه‌های استان هستند.

وی با تبیین اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: برنامه‌های عملیاتی جهت پایش منظم زیستگاه‌های پستانداران تدوین شده است و به‌منظور جلوگیری از شکار غیرمجاز، گشت‌های مستمر محیط‌بانی در نقاط مختلف استان انجام می‌گیرد.

جباری با اشاره به آغاز سرشماری پستانداران از هفته آینده گفت: مناطق پارک ملی دریاچه ارومیه، منطقه حفاظت‌شده مراکان خوی، منطقه شکار ممنوع فیض‌الله‌بهی بوکان، منطقه شکار ممنوع دره شهدا در ارومیه، ارتفاعات تال‌جار اشنویه و منطقه زرآباد خوی از جمله نقاط اصلی برای انجام این عملیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات سرشماری، ۶۰ نفر از کارشناسان و محیط‌بانان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند داشت.