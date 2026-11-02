به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد ملایری در جلسه مشترک شورای اداری، پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین گفت: سهمیه ماهانه آرد این شهرستان ۲ هزار و ۹۵۰ تن است که میان ۳۵۰ نانوایی توزیع می‌شود.

وی با اشاره به دستور فرماندار ورامین برای تشکیل تیم مشترک بازرسی به سرپرستی بازرسی فرمانداری افزود: طی سه ماه گذشته حدود ۲ هزار مورد بازرسی از نانوایی‌های شهرستان صورت گرفته؛ که ۲۰۰تن آرد خارج شبکه شناسایی و ضبط شد.

وی گفت: این بازرسی‌ها با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، اتاق اصناف، بسیج و شبکه بهداشت از فروشگاه‌ها، عمده‌فروشی‌ها و نانوایی‌ها انجام شده و موضوعاتی مانند کیفیت و قیمت کالاها، گران‌فروشی و رعایت ضوابط بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ورامین با اشاره به بهبود وضعیت نظارت بر نانوایی‌ها بیان کرد: تشدید بازرسی‌ها به بهبود رعایت موازین بهداشتی، کنترل وزن چانه نان و مقابله با گران‌فروشی منجر شده و تعطیلی‌های بدون اطلاع نانوایی‌ها نیز کاهش یافته است.

ملایری در پایان از برنامه اصلاح سهمیه آرد نانوایی‌ها خبر داد و گفت: بازنگری در سهمیه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر آرد و تقویت نانوایی‌های مناطق پرجمعیت دنبال می‌شود تا از انباشت آرد در برخی واحد‌ها و ایجاد زمینه تخلف و خروج آرد از شبکه رسمی جلوگیری شود.