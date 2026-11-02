به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سردار محمد احمدی در تشریح این خبر گفت: مرزبانان استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق مرزی، موفق به توقیف ۲ دستگاه تریلی حمل سوخت و کشف ۲۸ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در مرزهای شهرستان خوی و پیرانشهر شدند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح کرد: ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف‌شده بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار احمدی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی، اجازه نخواهند داد فرصت‌طلبان از مرزهای استان برای فعالیت‌های غیرقانونی سوءاستفاده کنند.