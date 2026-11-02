به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اهدای عضو مرد باغملکی مرگ مغزی به یک بیمار نیازمند در بیمارستان گلستان اهواز، زندگی دوباره‌ای بخشید.

عباس چنانه اظهار کرد: این فرد اهدا کننده ۵۸ساله، اهل تیغن از توابع میداودشهرستان باغملک بود و کبد او با رضایت خانواده ایشان به یک بیمار نیازمند پیونده زده شد.

به گفته چنانه خوزستان از نظر شیوع بیماری‌های مزمن منجر به پیوند و تعداد بیماران جدید، رتبه نخست کشور را دارد.

مرگ مغزی به حالتی می‌گویند که در آن مغز عملکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و تنفس و ضربان قلب به کمک دستگاه انجام می‌شود و قابلیت برگشت به زندگی وجود ندارد.

اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو ازکار افتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین می‌شود.

دریافت‌کنندگان عضو معمولا بیمارانی هستند که در مراحل پایانی نارسایی اندام‌های حیاتی قرار دارند؛ بنابراین عمل اهدای عضو می‌تواند جان آنان را نجات دهد، با این حال، به دلیل کمبود اعضای اهدایی، همه افراد نیازمند پیوند به‌موقع عضو مناسب را دریافت نمی‌کنند.