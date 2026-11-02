همزمان با برگزاری رزمایش گردان های جانفدا در مهاباد، رژه خودرویی «رزمایش جان‌فدا» با حضور یگان‌های مختلف موتوری و خودرویی در فضایی پرشور برگزار شد و توان عملیاتی و آمادگی تجهیزاتی نیرو‌های حاضر را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این رژه خودرویی که با هدف نمایش اقتدار، همبستگی و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید و خدمت‌رسانی در شرایط مختلف برگزار شد، از مسیر‌های مشخص‌شده عبور کرد. در جریان این رژه، خودرو‌های سبک و سنگینِ مجهز و سازمان‌یافته با رژه‌ای منظم، جلوه‌ای از صلابت، انضباط و توان بازدارندگی را به نمایش گذاشتند.

برگزاری این رزمایش بازتاب مثبتی در میان شهروندان داشت و بر اهمیت حفظ آمادگی همه‌جانبه، خدمت به مردم و صیانت از ارزش‌ها تأکید کرد.