نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در دیدار مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور، بر ضرورت شناسایی نیاز‌های فرهنگی قشرهای مختلف جامعه، توجه به فضای مجازی و تدوین طرح جامع تبلیغی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، امروز (۱۱ آبان) در دیدار مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور با تأکید بر اینکه محور اصلی تقابل جبهه حق و باطل، جنگ فرهنگی و اعتقادی است، گفت: دشمن می‌داند نقطه اصلی قدرت انقلاب اسلامی فرهنگ و تفکر دینی است و با ابزار‌های مختلف از جنگ روانی و اقتصادی تا تهاجم فرهنگی این نقطه قوت را هدف قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه تمام تقابل‌های جهان در دو مفهوم «کفر به طاغوت و ایمان به خدا» خلاصه می‌شود، افزود: جنگ‌های عصر حاضر بیش از هر چیز ماهیت فرهنگی و ترکیبی دارند و ریشه همه آنها به فرهنگ بازمی‌گردد.

وی جهل و ناآگاهی را از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فتنه‌ها دانست و بر ضرورت شناسایی نیاز‌های فرهنگی اقشار مختلف جامعه، توجه به فضای مجازی و تدوین طرح جامع تبلیغی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تاریخ استعمار و اقدامات رضاخان برای تعطیلی حوزه‌ها، محدود کردن مجالس دینی و برداشتن حجاب، گفت: هدف اصلی دشمن صرفاً تصرف سرزمین‌ها نیست، بلکه از بین بردن هویت، باور‌ها و مبانی اعتقادی مردم است.

آیت‌الله عبادی با اشاره به حمایت شرق و غرب از رژیم بعث در جنگ تحمیلی و ترور شخصیت‌های علمی و دینی همچون شهید مطهری و آیت‌الله صدر، گفت: روحانیت در مسیر دفاع از اسلام هزینه‌های سنگینی پرداخته و باید با شناخت کارشناسی نقشه‌های دشمن برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی هزینه‌کردن در حوزه فرهنگ را سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سیاسی خواند و افزود: اگر مردم از آگاهی و بصیرت کافی برخوردار باشند، دشمن نمی‌تواند از نیرو‌های داخلی برای ایجاد فتنه و آشوب استفاده کند.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اینکه آینده جهان متعلق به اسلام است، گفت: دشمن به‌تدریج در حال انزواست و رسیدن به این آینده به میزان تلاش، برنامه‌ریزی و اقدام ما بستگی دارد.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور هم گفت: طلاب و روحانیون بسیجی در جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در عرصه‌های مختلف حضور فعال و مؤثری داشتند و در کنار مردم به ایفای مسئولیت پرداختند.

حجت‌الاسلام اینانلوفر، با بیان اینکه روحانیت در مقاطع حساس همواره در کنار مردم حضور داشته است، افزود: طلاب و روحانیون در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین امنیت، ایجاد آرامش روانی در جامعه، همراهی با آسیب‌دیدگان و جهادگری، روایتگری و تبیین‌گری نقش‌آفرینی کردند و تلاش داشتند با حضور میدانی، بخشی از مشکلات و آلام مردم را کاهش دهند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ شناختی و ترکیبی دشمن گفت: روحانیت در عرصه جهاد تبیین و روایتگری عملکرد فعالی داشته و تلاش کرده است در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن آمریکایی و صهیونیستی، واقعیت‌ها را برای مردم و به‌ویژه نسل جوان تبیین کند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور از تقدیم ۳۵ شهید روحانی در جنگ رمضان خبر داد و گفت: در حوادث دی‌ماه سال گذشته نیز تعدادی از طلاب و روحانیون به شهادت رسیدند و در جنگ ۱۲ روزه هم ۱۲ نفر از طلاب به فیض شهادت نائل شدند.