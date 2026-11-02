معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم، از برنامه‌ریزی برای اعزام ۵ هزار دانش‌آموز به اردوی راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ امیر جعفری گفت: در قالب اردوی راهیان نور، ۵ هزار دانش آموز دختر و پسر دور دوم متوسطه استان قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام و از یادمان‌های شهدا در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

وی اظهار داشت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، روزانه ۱۶۰ دانش‌آموز در قالب ۴ دستگاه اتوبوس به این سفر معنوی اعزام می‌شوند. این اردو که به صورت سفر‌های چهارروزه برنامه‌ریزی شده است، شامل بازدید از یادمان‌های مدنظر و اماکن مرتبط جهت آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ دفاع مقدس می‌باشد.