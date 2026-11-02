به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین گروسی در مراسم امضای تفاهم‌نامه منطقه آزاد ماکو و بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی با اشاره به اختصاص ۱۰ درصد درآمدهای سازمان به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: از مجموع ۲۴ مدرسه کانکسی منطقه، تاکنون ۱۶ مدرسه جمع‌آوری شده و هشت مدرسه باقی‌مانده نیز تا پایان سال جاری ساماندهی می‌شود.

وی توسعه و هوشمندسازی مدارس، آبرسانی و راه‌های روستایی، سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و توسعه بوم‌گردی را از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین بر تقویت تعاونی‌های محلی و مشارکت مستقیم مردم روستاها در طرح‌های اقتصادی با هدف اشتغال‌زایی و بهره‌مندی جوامع محلی از منافع توسعه تأکید کرد.

گروسی افزود: درصددیم با عزمی جدی مشکلات و کمبودهای توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو را مرتفع کنیم.