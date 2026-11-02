حفظ و تداوم پایداری شبکه برق سراسری، مستلزم اجرای دقیق برنامه‌های تعمیراتی و نگهداری تجهیزات نیروگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، نیروگاه شهید رجایی با برخورداری از ۱۳ واحد عملیاتی، در راستای آمادگی برای فصول پرمصرف، ۱۷ برنامه تعمیراتی (شامل ۹ برنامه اساسی و نیمه‌اساسی) را در یک بازه زمانی ۸ ماهه آغاز کرده است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی گفت: برنامه کنونی نیروگاه با هدف تأمین نیاز شبکه در فصل زمستان و همچنین آمادگی برای پوشش اوج مصرف در تابستان آتی تدوین شده است.

ابوالفضل موتابها افزود: نقطه قوت عملیات فعلی، آغاز آن ۱۲ روز زودتر از برنامه سال گذشته است که منجر به کاهش چشمگیر زمان توقف واحدهای عملیاتی گردید؛ از جمله واحد ۴ با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، در مدت ۳۹ روز (به جای ۶۰ روز) تعمیر شد و در روز چهلم به مدار تولید بازگشت.

به گفته وی واحدهای شماره ۲ (بخار)، ۵ (سیکل ترکیبی) و ۱ (بازدید دوره‌ای) در وضعیت تعمیرات قرار دارند.

این رویکرد در سال گذشته، منجر به رشد ۲/۵ درصدی تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبلِ آن شد.