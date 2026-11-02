به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی میدانی»، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره برنامه‌های قرآنی ارتش در مساجد ارتش با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر هر مسجد یک پایگاه قرآنی گفت: در اختتامیه بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن خانواده‌ها و خواهران شاغل ارتش جمهوری اسلامی ایران که شهریورماه در مشهد مقدس برگزار شد، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حجت الاسلام محمدحسنی در این خصوص به ما ماموریت داد که این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به اجرایی شدن منویات رهبر انقلاب در موضوع قرآن در خانواده بزرگ ارتش، افزود: برای انجام این مأموریت جلسات مختلفی با کارشناسان مختلف برگزار شد و این برنامه را مزید بر مسابقات و محافل و مباحث نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در دستور کار قرار دادیم. موضوع «هر مسجد یک پایگاه قرآن» در دو گام در تمامی مساجد ارتش مورد توجه قرار گرفت و نامه‌های آن به ادارات پنجگانه ارتش (نیروی زمینی، هوایی، نیروی پدافند، نیروی دریایی و ستاد آجا) ارسال شد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: در گام اول تمامی مسابقات در همه رده‌های سنی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، همسران و کارکنان را در رشته‌های یک جزء تا کل قرآن شناسایی شد، همچنین، علاقمندان رشته‌های هنری نظیر خطاطی را نیز مورد شناسایی قرار گرفت؛ پیش بینی شده است تا نام همه این افراد در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری شود؛ پس از تشکیل یک بانک اطلاعاتی مسابقات قرآن در مساجد شهرک‌هایی که نزدیک هم هستند یا شهرک‌های اصلی که در نزدیک مسجد یک محل هستند به صورت دوجانبه برگزار می‌شود؛ امیدواریم بتوانیم گام خوبی را در این زمینه برداریم تا هم به سفارش امام شهیدمان عمل کرده باشیم و هم ماموریتی را که ریاست محترم سازمان به ما داده، دنبال کنیم.

میدانی تأکید کرد: از آبان ماه گام شناسایی افراد را انجام می‌دهیم و پس از شناسایی افراد و تشکیل بانک اطلاعاتی مسابقات را با توجه به استعداد شهرک ها، محلات و مساجد برگزار می‌کنیم. در این مسابقات ممکن است این مسجد یکی از مساجد سایر نیرو‌های مسلح همانند سپاه پاسداران، نیروی انتظامی یا وزارت دفاع باشد یا اینکه شهرک ما در جایی باشد که نزدیک یکی دیگر از شهرک‌های ارتش باشد یا اینکه اصلا آن شهرک در جوار مسجدی خارج از شهرک نظامی باشد؛ ما انشاءالله این برنامه را دنبال کرده و به طور حتم آن را عملیاتی خواهیم کرد.