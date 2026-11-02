بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک صبحگاهی در برخی مقاطع آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران و همچنین محور شهریار-تهران سنگین گزارش شده است، در حالی که سایر محور‌های اصلی و شمالی کشور تردد روان دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد که بر اساس آن، در برخی مبادی ورودی و کلان‌شهرها با حجم بالای تردد و ترافیک سنگین مواجه هستیم.

بر این اساس، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و همچنین محدوده پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

همچنین بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام در آزادراه ساوه - تهران و محدوده میدان معادن تا شهرقدس در محور شهریار - تهران نیمه‌سنگین تا سنگین است.

گفتنی است، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای کوهستانی و اصلی کشور شامل چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت در حال حاضر روان گزارش شده است.