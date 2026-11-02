دادستان مرکز استان: برخورد با خرده‌فروشان تنها یک مرحله است هدف نهایی و اولویت اصلی ما رسیدن به قاچاقچیان اصلی و درهم شکستن ساختار مجرمین سازمان‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی بر ضرورت تغییر رویکرد در مبارزه با مواد مخدر تأکید کردند. محوریت این استراتژی جدید، از کار انداختن قاچاقچیان اصلی، برخورد با گروه‌های سازمان‌یافته و پاکسازی خانه‌های آلوده در مناطق حساس استان است.

دادستان مرکز استان در این نشست با تأکید بر ضرورت در برخورد با مجرمین، تصریح کرد: برخورد با خرده‌فروشان تنها یک مرحله است؛ هدف نهایی و اولویت اصلی ما، رسیدن به قاچاقچیان اصلی و درهم شکستن ساختار مجرمین سازمان‌یافته است.

عالیشاه همچنین بر نقش حیاتی نهاد‌های محلی در پیشگیری از جرم تأکید کرد و گفت: دهیاران، شورا‌های روستا و سازمان جهاد کشاورزی موظفند در شناسایی مزارع غیرمجاز و کشت خشخاش، همکاری نزدیکی با دستگاه قضایی داشته باشند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با ارائه آماری از وضعیت مناطق آلوده، از عملیات گسترده امحای مواد کشت شده خبر داد.

سرهنگ جعفری اظهار داشت: در سال جاری تاکنون، بیش از دو میلیون و پانصد هزار بوته خشخاش در سطح استان امحا شده است.

وی با اشاره به شناسایی پنج نقطه آلوده در استان، افزود: بسیاری از خانه‌های مسکونی در این مناطق به محل مصرف و فروش مواد تبدیل شده‌اند؛ لذا این مناطق نیازمند پایش روزانه و عملیات پاکسازی مستمر هستند تا از وقوع هرگونه جرم در این محیط‌ها جلوگیری شود.

معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران، نیز با اشاره به اقدامات مشترک انتظامی در پاکسازی مناطق آلوده، بر اهمیت برنامه‌ریزی پس از بازپرداری تأکید کرد.

محمد تقی‌زاده، افزود: باید برنامه‌ای منظم برای حمایت از معتادان پس از دستگیری تدوین کنیم تا از بازگشت آنان به چرخه جرم جلوگیری شود.

وی در پایان پیشنهاد داد: با ایجاد قرارگاه‌های محله، می‌توان مسائل و چالش‌های هر منطقه را با مشارکت مستقیم مردم و با نگاهی دقیق برطرف کرد.