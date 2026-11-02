مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی از بهره‌برداری و اتصال روستای «زیوه» از توابع شهرستان ارومیه به اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) خبر داد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کوهستانی و صعب العبور روستایی استان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قاسم جلیلی‌نژاد در آیین بهره‌برداری از سایت اینترنت پرسرعت روستای زیوه که با حضور شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه مردم به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در همین راستا، اقدامات متعددی برای توسعه پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در روستاهای استان در حال اجراست.

وی با اشاره به بهره‌برداری از سایت نسل چهارم در روستای زیوه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسهیل دسترسی ساکنان روستا به اینترنت پرسرعت و بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های فضای دیجیتال به شمار می‌رود.

جلیلی‌نژاد با بیان اینکه توسعه ارتباطات در مناطق روستایی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و پراکندگی سکونتگاه‌ها با دشواری‌های اجرایی و فنی همراه است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از روستاهای آذربایجان‌غربی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور واقع شده‌اند و همین موضوع اجرای پروژه‌های ارتباطی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند؛ با این وجود، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در این مناطق با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خاطرنشان کرد: دسترسی به اینترنت پرسرعت علاوه بر تسهیل ارتباطات روزمره مردم، زمینه بهره‌مندی روستاییان از خدمات آموزشی، بهداشتی، بانکی، اداری و ظرفیت‌های کسب‌وکارهای دیجیتال را فراهم می‌کند و نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتالی میان مناطق شهری و روستایی دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در حوزه ارتباطات اظهار کرد: توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند هم‌افزایی و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول است تا بتوان با شناسایی نیازهای مناطق مختلف، زمینه دسترسی هرچه بیشتر مردم به خدمات باکیفیت ارتباطی را فراهم کرد.