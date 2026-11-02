رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تبیین اولویت‌های گام جدید نهضت مدرسه‌سازی، بر توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی، گسترش مشارکت مردم و ارتقای کیفیت ساخت و تجهیز مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در اختتامیه گردهمایی مدیران کل نوسازی مدارس کشور، توکل، خودباوری، مدیریت جهادی و هم‌افزایی ستاد و استان‌ها را پشتوانه پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی دانست و بر برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری میدانی برای تحقق اهداف این نهضت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی، اولویت‌بندی طرحها بر اساس نیاز واقعی مناطق، افزایش سرانه آموزشی و توجه ویژه به مناطق هدف را خواستار شد و تأکید کرد: تصمیم‌های مدیریتی باید به حل مسائل آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان منجر شود.

خان محمدی گسترش مشارکت مردم را از محور‌های اصلی گام جدید نهضت مدرسه‌سازی عنوان کرد و تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز و فراهم‌کردن فرصت همراهی مردم، حتی در کوچک‌ترین فعالیت‌های اجرایی، را زمینه‌ساز تقویت این حرکت ملی دانست.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین بر تکریم مستمر خیرین مدرسه‌ساز، حفظ ارتباط با آنان و معرفی شایسته خدمات و دستاوردهایشان تأکید کرد و برگزاری جشنواره‌های خیرین با محوریت تجلیل، ارائه تجربه‌های موفق و بهره‌گیری از ایده‌های نو استان‌ها را خواستار شد.

وی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در حرکت‌های اجتماعی، تقویت فعالیت شورا‌های بانوان و استفاده از ظرفیت آنان در نهضت مدرسه‌سازی را ضروری دانست و بر گسترش همکاری با گروه‌های جهادی، بنیادها، بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های فعال در مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

خان محمدی در تشریح اولویت‌های فنی، مکان‌یابی دقیق مدارس، ارتقای کیفیت طراحی، مقاوم‌سازی فضا‌های آموزشی و نظارت تخصصی بر اجرای پروژه‌ها را مورد تأکید قرار داد و توجه به صرفه‌جویی انرژی و رعایت شاخص‌های مدارس سازگار با محیط‌زیست در طراحی و ساخت را خواستار شد.

وی نوآوری در تجهیزات آموزشی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و بر نیازسنجی دقیق، انتخاب تجهیزات متناسب با کاربرد‌های آموزشی، کنترل کیفیت تولید و خرید و ارزیابی تجهیزات پیش از تحویل به مدارس تأکید کرد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، ساماندهی هوشمند انبار‌ها و تقویت نیرو‌های متخصص حوزه تجهیزات را ضروری دانست و تجهیز هنرستان‌های تازه‌تأسیس و هماهنگی با معاونت آموزش متوسطه برای تأمین نیاز‌های آموزشی و مهارتی را خواستار شد.

خان محمدی همچنین بر تسلط مدیران و معاونان مشارکت‌ها بر سامانه «بساز مدرسه»، همراه‌سازی مجامع خیرین و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی توسعه فضا‌های آموزشی تأکید کرد و پیگیری برنامه‌های استانی در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت را مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر استفاده از دستاورد‌های کمیسیون‌های تخصصی این گردهمایی، خواستار تبدیل جمع‌بندی‌ها به برنامه‌های اجرایی مشخص شد و تقویت همکاری با استانداران و دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد پروژه‌های آموزشی مؤثر دانست.

خان محمدی در پایان، استمرار پرقوت خدمت عدالت‌محور و مردم‌پایه را مبنای فعالیت سازمان در گام سوم نهضت عنوان کرد و با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان ستادی و استانی، بر همراه‌سازی همه ظرفیت‌های اجتماعی، حفظ همدلی و حرکت امیدوارانه برای توسعه مدارس استاندارد و باکیفیت تأکید کرد.