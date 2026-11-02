معاون میراث‌فرهنگی استان یزد از ثبت ۱۰ اثر ناملموس این استان شامل آیین‌ها، مراسم سنتی، شیوه‌های تهیه خوراک‌های بومی و مهارت‌های صنایع‌دستی و فرهنگی در فهرست آثار ناملموس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا فلاحتی گفت: آیین سنتی کجوش میبد، روش تهیه قرمه ندوشن، فرهنگ بافت قالی اسفندآباد، مراسم باغچه احمدآباد اردکان، مراسم «دوست دوست» در شب بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان، مهارت بافت جاروی بافقی، مهارت تهیه خرما شکلاتی، مهارت تهیه کلوچه ندوشن، مهارت تولید صابون سنتی ابرکوه و فهرج و نحوه پخت نان کیمه ندوشن، ۱۰ اثری هستند که به‌تازگی در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند.

او خاطرنشان کرد: صیانت از میراث فرهنگی ناملموس نیازمند مشارکت فعال جوامع محلی، استادکاران، حاملان سنت‌ها و نسل جوان است و ثبت این آثار می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و حفظ و احیای داشته‌های ارزشمند فرهنگی استان یزد داشته باشد.