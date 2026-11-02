برای شهر زائرپذیر مشهد که قطب مقاصد سفر‌های مذهبی و گردشگری ایران است، نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی یک ضرورت است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر‌عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد گفت: هم‌اکنون تعداد تاکسی‌های فرسوده در مشهد که عمری بالای دوازده سال دارند، بسیار است و با‌توجه‌به تورم فزاینده امکان تعویض خودرو برای رانندگان هرروز سخت‌تر می‌شود؛ از‌این‌رو اعطای تسهیلات به رانندگان برای تعویض خودرو‌های فرسوده، یک تصمیم استراتژیک است که مزایای ایمنی بیشتر، حفاظت از محیط‌زیست و کاهش اتلاف انرژی را درپی دارد.

مرتضی چایچی‌مطلق افزود: توسعه و نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت‌شهری در کلان‌شهر مشهد است؛ زیرا بهبود خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه‌منور‌رضوی در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی مستلزم حضور ناوگانی با میانگین سنی کم و استاندار‌های روز کشور و در شأن پایتخت معنوی کشور است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ارائه تسهیلات نوسازی به تاکسی‌رانان تا سقف یک‌میلیارد تومان با نرخ سود بانکی ۴ درصد و بازپرداخت شصت‌ماهه، فرصتی مناسب برای نوسازی ناوگان فراهم آمده است.

وی بیان کرد: مالکان تاکسی‌هایی با عمر بیش از دوازده سال (یعنی خودرو‌های مدل سال‌۱۳۹۳ و پایین‌تر) مشمول استفاده از این طرح و تسهیلات آن خواهند بود.

مدیر عامل سازمان تاکسی‌رانی مشهد با اعلام روش ورود به مرحله درخواست گفت: تاکسی‌رانان برای بهره‌مندی از این تسهیلات قبل از ثبت‌نام در سامانه نوسازی باید برای ایجاد پروفایل شخصی در سامانه ایران‌خودرو، ثبت اطلاعات اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت اطلاعات فردی در سامانه سخا اقدام کنند.

چایچی تأکید کرد: در این طرح نوسازی ارزش گواهی اسقاط تاکسی فرسوده با احتساب شش گواهی برای هر خودرو ۳۶۰‌میلیون تومان است و اختلاف قیمت خودرو نسبت به میزان تسهیلات نوسازی و مبلغ ارزش گواهی اسقاط باید از سوی تاکسی‌ران تأمین و بر‌اساس قیمت بارگذاری‌شده روز خودرو بر روی سایت ایران خودرو به‌صورت نقدی به حساب این شرکت واریز شود.