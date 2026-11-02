با اعلام رتبه‌بندی ۱۲ شهرستان استان مرکزی بر اساس شمار ورزشکاران سازمان‌یافته، دلیجان و خنداب در صدر و انتهای جدول قرار گرفتند.

دلیجان و خنداب در صدر و انتهای شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان مرکزی

دلیجان و خنداب در صدر و انتهای شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان مرکزی

بر اساس نسبت تعداد ورزشکاران بیمه‌شده به جمعیت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رتبه‌بندی ۱۲ شهرستان استان مرکزی بر اساس نسبت تعداد ورزشکاران بیمه‌شده ورزشی به جمعیت هر شهرستان اعلام شد.

بنا بر اعلام اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در این رتبه‌بندی که بر اساس آمار ثبت‌شده از ابتدای فروردین تا ۸ آبان‌ ۱۴۰۵ انجام شده است، شاخص نسبت ورزشکاران سازمان‌یافته به جمعیت شهرستان‌ها، مبنای ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.

بر این اساس، شهرستان دلیجان با ثبت ۸.۵۷ درصد در جایگاه نخست استان قرار گرفت و شهرستان‌های محلات با ۶.۵۰ درصد و خمین با ۶.۱۸ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین شهرستان‌های اراک، ساوه، تفرش، فراهان، آشتیان، شازند، زرندیه، کمیجان و خنداب به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دوازدهم قرار گرفتند.

این رتبه‌بندی با هدف ارزیابی میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته، بررسی عملکرد شهرستان‌ها و شناسایی ظرفیت‌های توسعه ورزش در مناطق مختلف استان انجام شده است.