با هدف توسعه اشتغال مددجویان در زندان‌های استان، کارگاه تولید نبات‌سازی زندان شیروان با حضور رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی و سرپرست اداره کل زندان‌های استان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کارگاه تولیدنبات با اشتغال مستقیم ۲۰ نفر از مددجویان، ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ کیلوگرم نبات را دارد.

در این مراسم، حاتمی، سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان‌شمالی با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی زندان شیروان، توسعه کارگاه‌های اشتغال‌محور را از اقدامات مؤثر در تحقق اهداف اصلاح و تربیت و فراهم‌سازی زمینه بازگشت عزتمندانه مددجویان به زندگی اجتماعی دانست.