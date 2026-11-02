رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: اگر به دنبال تحقق آموزش فراگیر هستیم، باید به توانبخشی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی آموزش توجه کنیم؛ چراکه این خدمات زمینه حضور مؤثرتر دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و افزایش توانمندی و استقلال آنان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش، بر توسعه خدمات توانبخشی و تأمین نیروی انسانی متخصص دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تأکید شد.

سالار قاسمی در این نشست با تأکید بر اهمیت توانبخشی در فرایند آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه گفت: اگر به دنبال تحقق آموزش فراگیر هستیم، باید به توانبخشی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی آموزش توجه کنیم؛ چراکه این خدمات زمینه حضور مؤثرتر دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و افزایش توانمندی و استقلال آنان را فراهم می‌کند.

وی در ادامه، مهارت‌آموزی را از اولویت‌های مهم مدارس استثنایی برشمرد وافزود: در مدارس خاص باید مهارت‌آموزی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. هدف ما این است که دانش‌آموزان علاوه بر کسب دانش، مهارت‌های موردنیاز زندگی و حضور مؤثر در جامعه را نیز فرا بگیرند و متناسب با توانایی‌های خود به استقلال بیشتری دست پیدا کنند.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی خاطرنشان کرد: همکاران ما برای ارائه خدمات تخصصی‌تر به دانش‌آموزان، نیازمند آموزش‌های تکمیلی و تخصصی هستند و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت با همکاری مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای معلمان و کارکنان داشته باشد.

قاسمی به طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۹۰ هزار نوآموز در فرایند سنجش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، حدود ۹ هزار نفر برای دریافت خدمات و بررسی‌های تخصصی‌تر ارجاع شده‌اند.

در ادامه این نشست، علی باقرزاده، با تأکید بر آمادگی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش برای همکاری با سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی اظهار کرد: توافق‌های صورت‌گرفته در این نشست پیگیری و اجرایی خواهد شد تا با همکاری و تعامل دو مجموعه، زمینه رفع چالش‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه فراهم شود.