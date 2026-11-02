به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: ستایش حسینی دانش آموز پایه یازدهم یکی از دبیرستان های رشت توانست مدال برنز المپیاد ریاضی سنگاپور موسوم به «سینگا» را از آنِ خود کند.

نرگس دستیار افزود: این رویداد علمی ۱۲ شهریور امسال به میزبانی گیلان در رشت با شرکت دانش آموزان دیگر استان‌ها برگزار شد.

وی گفت: این المپیاد امسال با شرکت ۱۳۹ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در ۳۹ کشور جهان برگزار شد.