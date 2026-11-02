مدیرکل گمرک منطقه آزاد قصرشیرین گفت : کالا‌های قاچاق به ارزش هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال در گمرک پرویزخان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه در این منطقه کشف شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الله چاوشی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۱۱ فقره پرونده قاچاق برای متخلفان در این گمرک تشکیل شده است.

وی افزود: در این مدت، متخلفان در مجموع به پرداخت ۴ هزار و ۸۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل گمرک منطقه آزاد قصرشیرین عمده کالا‌های مکشوفه را شامل گازوئیل، برنج، شمش آهن، سیگار، تنباکو و مشروبات الکلی عنوان کرد.

چاوشی با قدردانی از تلاش و هوشیاری کارکنان گمرک در شناسایی و کشف این محموله‌ها تأکید کرد: گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور در مبادی ورودی و خروجی، همواره با جدیت در مسیر مقابله با قاچاق کالا و صیانت از اقتصاد ملی تلاش می‌کند.