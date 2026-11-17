به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان، از انتشار فراخوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار «باید برخاست» خبر داد و از گروه‌های نمایشی، هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر استان برای مشارکت در این رویداد ملی دعوت کرد.

عبدالله جعفری، با اشاره به جایگاه اثرگذار هنر نمایش در تبیین ارزش‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: تئاتر هنری زنده، پویا و مردمی است که می‌تواند با بهره‌گیری از زبان هنر، روایتگر ایثار، مقاومت، حماسه، هویت ملی و دینی و بیانگر واقعیت‌های جامعه باشد.

وی افزود: جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های نمایشی، حمایت از تولید آثار فاخر، تقویت گروه‌های تئاتر بسیج و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر هنرمندان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

جعفری با اشاره به شعار این دوره از جشنواره، «باید برخاست»، تصریح کرد: این شعار بیانگر ضرورت نقش‌آفرینی هنرمندان در شرایط حساس جامعه و مسئولیت هنر در روایت حماسه‌ها، ایستادگی و بازتاب رویداد‌های مهم تاریخ معاصر ایران است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان با اشاره به محور‌های موضوعی جشنواره گفت: زندگی، سیره و رفتار رهبر شهید انقلاب اسلامی، دفاع مقدس دوم و سوم، پرتره‌نگاری سرداران شهید، جنایات دشمن علیه کودکان، روایت‌های واقعی از مردم و رزمندگان، هنرمندان شهید و موضوع پرچم از جمله محور‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از جشنواره است.

وی ادامه داد: هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در پنج بخش شامل نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی و میدانی، آزمایشگاه ملی تئاتر اجتماعی و پایداری، آیین‌های نمایشی و مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزار می‌شود.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان زنجان خاطرنشان کرد: هنرمندان زنجانی از استعداد‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی در عرصه هنر‌های نمایشی برخوردارند و امیدواریم با مشارکت فعال گروه‌های نمایشی، شاهد تولید آثار خلاقانه و اثرگذار و حضور شایسته هنرمندان استان در این رویداد ملی باشیم.

وی در پایان از تمامی هنرمندان، کارگردانان، نویسندگان، بازیگران و گروه‌های نمایشی استان دعوت کرد با مطالعه دقیق فراخوان جشنواره و مراجعه به دفاتر سازمان بسیج هنرمندان در سطح استان، نسبت به ارائه آثار خود اقدام کنند.

مهلت ارسال آثار در بخش‌های مختلف جشنواره متفاوت است. علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات شرایط شرکت، ضوابط و زمان‌بندی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بسیج هنرمندان کشور به نشانی www.basijhonarmandan.ir مراجعه کنند.