\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0627\u0633\u062a.\n