مردم ایلام در دویست و چهل و ششمین شب، با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، نشان دادند همین حضور، خودِ دفاع از وطن و نمایش وحدت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برای دویست و چهل و ششمین بار، مردم ایلام در خیابان‌ها و میدان‌ها حاضر شدند؛ حضوری که دیگر فقط یک تجمع شبانه نیست، بلکه خودِ دفاع از وطن و نمایش وحدت ملی است. آمادگی برای دفاع از وطن و جان‌فدایی برای ایران، حرف واحد همه حاضران است.

این حضور در حالی ادامه دارد که در کشور‌های اروپایی و آمریکا، اعتراضات علیه نظام‌های سیاسی و جنگ با ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و در فرانسه معترضان پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و در آمریکا نیز اعتراضات علیه جنگ با ایران شدت گرفته و حتی برخی سناتور‌ها خواستار پایان دادن به این جنگ شده‌اند.

این در حالی است که در ایران، انسجام و وحدت ملی در میدان‌ها و خیابان‌ها موج می‌زند و همین حضور مردمی، پاسخی روشن به آشوب‌های بیرونی و تأکیدی بر ایستادگی ملت ایران است.