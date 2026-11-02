هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری یوونتوس مقابل ناپولی ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کومو ۱ - ۰ ونتزیا

فروزینونه ۲ - ۰ تورینو

لاتسیو ۲ - ۱ کالیاری

لچه ۱ - ۲ جنوآ

یوونتوس ۲ - ۰ ناپولی (گل‌ها: کریم آلایبگوویچ در دقیقه ۷۰ و ژرمی بوگا ۸۷)

* برنامه - دوشنبه ۱۱ آبان:

ساسولو - فیورنتینا

آتالانتا - پارما

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- در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۸ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم با ۲۴ و کومو با ۲۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.