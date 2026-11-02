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هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری یوونتوس مقابل ناپولی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کومو ۱ - ۰ ونتزیا
فروزینونه ۲ - ۰ تورینو
لاتسیو ۲ - ۱ کالیاری
لچه ۱ - ۲ جنوآ
یوونتوس ۲ - ۰ ناپولی (گلها: کریم آلایبگوویچ در دقیقه ۷۰ و ژرمی بوگا ۸۷)
* برنامه - دوشنبه ۱۱ آبان:
ساسولو - فیورنتینا
آتالانتا - پارما
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- در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۸ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای رم با ۲۴ و کومو با ۲۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.