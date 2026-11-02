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فیلم «صبح اعدام»، برنامه «باغ دانایی»، مجموعه «زیر درختان شهر» و فیلم «اورژانس سیار»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «صبح اعدام» پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش میشود.
این فیلم، روایتی از ساعتهای پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ به اعدام محکوم شدند.
رادیو فرهنگ «باغ دانایی» را شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۷:۰۰، پخش میکند.
این برنامه میکوشد با تلفیق هنر، نمایش و دانش، ضمن تقویت تفکر انتقادی رابطه کتاب و دانایی را بررسی کند.
«زیر درختان شهر» به زودی از شبکه دو پخش میشود.
هر قسمت از این مجموعه، داستان مستقلی، مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم دارد.
تلاشهای یک گروه امداد، برای نجات جان مردم از آتشفشانی عظیم داستان «اورژانس سیار» است.
این فیلم برای پخش از شبکه یک آماده شده است.