فیلم «صبح اعدام»، برنامه «باغ دانایی»، مجموعه «زیر درختان شهر» و فیلم «اورژانس سیار»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «صبح اعدام» پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم، روایتی از ساعت‌های پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ به اعدام محکوم شدند.

رادیو فرهنگ «باغ دانایی» را شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌کند.

این برنامه می‌کوشد با تلفیق هنر، نمایش و دانش، ضمن تقویت تفکر انتقادی رابطه کتاب و دانایی را بررسی کند.

«زیر درختان شهر» به زودی از شبکه دو پخش می‌شود.

هر قسمت از این مجموعه، داستان مستقلی، مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم دارد.

تلاش‌های یک گروه امداد، برای نجات جان مردم از آتشفشانی عظیم داستان «اورژانس سیار» است.

این فیلم برای پخش از شبکه یک آماده شده است.