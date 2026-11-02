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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بر اساس اعلام مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی، دو جوان حدوداً ۳۵ ساله در روستای مصعبی شهرستان سرایان جان خود را از دست دادند که علت این حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن بوده است.

عزیزی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نقص در مسیر خروج دودکش بخاری و اختلال در تخلیه گاز‌های حاصل از احتراق، زمینه‌ساز وقوع این حادثه مرگبار شده است.

وی گفت: مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو است که نشت آن در فضای بسته می‌تواند بدون هشدار محسوس، جان افراد را تهدید کند.



مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: با آغاز فصل سرما، بررسی سلامت دودکش‌ها، اطمینان از باز بودن مسیر خروج دود و نصب صحیح وسایل گرمایشی را جدی بگیرید، یک نقص کوچک در سیستم گرمایشی ممکن است به حادثه‌ای جبران ناپذیر تبدیل شود.