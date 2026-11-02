در مراسم نکوداشت شهید کمال خرازی، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی، منش دیپلماتیک، جایگاه علمی و پایبندی اعتقادی وی پرداخته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و نماینده مجلس شورای اسلامی، در مراسم نکوداشت شهید کمال خرازی، اظهار کرد: دکتر خرازی از ابتدای ورود به عرصه مسئولیت‌های مختلف، همواره مراقب رفتار و منش خود بود و تلاش می‌کرد خوب بودن و خوب ماندن را در مسیر منطقی و عقلایی دنبال کند.

وی با بیان اینکه در عرصه سیاست خارجی، دیپلمات‌ها به شیوه‌های مختلفی عمل می‌کنند، افزود: برخی دیپلمات‌ها از طریق حرفه‌ای‌گری، برخی در فضای هیاهو و برخی نیز با آرامش و متانت، مأموریت خود را پیش می‌برند. آنچه در رفتار دکتر خرازی مشهود بود، پرهیز از شتاب‌زدگی در پاسخگویی بود. او فرصت می‌داد تا طرف مقابل را به درستی بشناسد و سپس متناسب با شخصیت و شرایط او واکنش نشان دهد.

متکی ادامه داد: این ویژگی در مواجهه با طرف‌هایی که ممکن بود در جایگاه دشمن قرار داشته باشند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. من متانت رفتاری دکتر خرازی را در عرصه دیپلماسی به‌خوبی مشاهده می‌کردم؛ او با شناخت طرف مقابل، پاسخ متناسبی ارائه می‌داد.

وزیر پیشین امور خارجه همچنین با اشاره به ابعاد علمی و پژوهشی شهید خرازی، گفت: او در فعالیت‌های علمی خود تلاش می‌کرد از روش‌های پخته، آزموده شده و مبتنی بر مشورت استفاده کند. در حوزه پژوهش نیز عرصه علوم شناختی را انتخاب کرد؛ حوزه‌ای که امروز در شکل‌دهی افکار عمومی نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید خرازی، تصریح کرد: او شجاعت بیان داشت، اما هیچ‌گاه به دنبال تبلیغات و مطرح کردن خود نبود و در وجودش جایی برای کینه ورزی وجود نداشت. از این منظر، بزرگداشت دکتر خرازی را باید بزرگداشت خوبی‌ها و روحیات انسانی دانست.

مصطفوی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مراسم با اشاره به مسئولیت و جایگاه شهید خرازی در این شورا اظهار کرد: دکتر خرازی حدود ۱۸ سال ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده داشت. این شورا وظیفه تنظیم و تدوین مباحث راهبردی نظام در حوزه روابط خارجی را بر عهده دارد و نسخه‌ای از این مباحث برای ارائه به مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.

وی افزود: اینکه دکتر خرازی به مدت ۱۸ سال در این مسئولیت مورد اعتماد مقام معظم رهبری بود، نشان دهنده جایگاه و اهمیت نقش او در این حوزه بود.

مصطفوی با اشاره به جایگاه علمی و دیپلماتیک شهید خرازی، بیان کرد: او دانشمند و استادی ارزشمند بود و در حوزه روابط بین‌الملل نیز از چهره‌های برجسته دیپلماسی کشور به شمار می‌رفت. وی در میان سفرای کشور‌های مختلف نیز جایگاه ویژه‌ای داشت و سیاستمداران فعال در سازمان ملل به او مراجعه می‌کردند.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: شهید خرازی با شخصیت‌های سیاسی جهان و مراکز مطالعات راهبردی کشور‌های مختلف ارتباطات خوبی داشت و از این ظرفیت برای تعامل و انتقال دیدگاه‌ها بهره می‌برد.

وی همچنین با تأکید بر پایبندی اعتقادی و دینی شهید خرازی گفت: دکتر خرازی فردی بسیار متشرع و مقید به باور‌های دینی بود و هرگاه از منویات مقام معظم رهبری اطلاع پیدا می‌کرد، خود را به آن پایبند می‌دانست.

مصطفوی در پایان بیان کرد: شهید خرازی در دیدار با افراد غیرایرانی نیز تلاش می‌کرد نقش راهنما داشته باشد و مسیر پیش‌رو را برای آنان تبیین کند؛ ویژگی‌ای که موجب شده بود مورد علاقه و توجه دیگران قرار گیرد.