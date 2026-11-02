رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از آغاز آبگیری تالاب بین‌المللی شورگل حسنلو از رودخانه گادر با دبی ۱.۵ مترمکعب در ثانیه خبر داد و گفت: این روند با هدف احیای کامل تالاب و آماده‌سازی آن برای میزبانی از پرندگان مهاجر حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیداکبر قایمی افزود: آبگیری تالاب شورگل حسنلو با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست نقده و تخصیص حق‌آبه از سوی اداره منابع آب این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پهنه این تالاب آبگیری شده است، بیان کرد: برای تکمیل فرایند احیای این تالاب بیش از چهار میلیون مترمکعب آب نیاز است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به اهمیت احیای تالاب‌ها در فصل مهاجرت پرندگان اظهار کرد: تامین آب تالاب شورگل حسنلو می‌تواند شرایط مناسبی برای حضور و زیست گونه‌های مختلف پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم کند و نقش مهمی در میزبانی از پرندگان مهاجر داشته باشد.

قایمی ادامه داد: علاوه بر تالاب شورگل حسنلو، آبگیری تالاب طالقان از رودخانه گادر و تالاب سولدوز از سد حسنلو نیز در حال انجام است تا این زیستگاه‌ها برای میزبانی از پرندگان در فصل زمستان آماده شوند.

وی با اشاره به آغاز زودتر جریان آب رودخانه گادر در سال جاری گفت: به همین دلیل عملیات آبگیری تالاب‌های حسنلو و طالقان نیز در مقایسه با سال‌های گذشته زودتر آغاز شده است.