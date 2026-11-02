حماس با صدور بیانیه‌ای در صد و نهمین سالگرد «بیانیه بلفور» تأکید کرد: ملت فلسطین در سرزمین خود ثابت می‌ماند و به حقوق، زمین و مقدسات خود پایبند است و تا آزادی و بازگشت از آن دفاع خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این جنبش تصریح کرد: جنایات اشغالگران و طرح‌های استعماری آنها هرگز نمی‌تواند هویت ملی ملت فلسطین را محو کند یا حقوق تاریخی و ثابت آنها را کاهش دهد.

حماس در این بیانیه با اشاره به تشدید تجاوزات و جنایات اشغالگران در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی، وضعیت مردم غزه را «فاجعه واقعی و ادامه جنگ نسل‌کشی» توصیف کرد و افزود ملت فلسطین در کرانه باختری و قدس با طرح‌های خطرناک کوچ اجباری و یهودی‌سازی روبه‌روست که همه قوانین و میثاق‌های بین‌المللی را نقض می‌کند؛ آن هم در سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی.