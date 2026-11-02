فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تجلیل از حضور و وفاداری مردم مهاباد به ایران و انقلاب اسلامی، گفت: مردم کرد با انتخاب هوشمندانه و شناخت دقیق دشمن، در بزنگاه‌های تاریخی اصالت ایرانی خود را به اثبات رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار محمدحسین رجبی در رزمایش سراسری جانفدایان ایران در مهاباد، حضور اقشار مختلف مردم، طوایف و عشایر این شهرستان، به‌ویژه عشایر منگور، را مایه امیدواری دوستان ایران و ناامیدی دشمنان دانست.

سردار رجبی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و تضعیف استقامت آنان است و مقابله با این اهداف، مستلزم هوشیاری، همبستگی و خدمت‌رسانی همه‌جانبه و شبانه‌روزی به مردم است.

وی همچنین با اشاره به اجرای مأموریت محله‌محوری و تأکید بر ضرورت خدمت به مناطق محروم و حاشیه شهرها، عملکرد مهاباد در این زمینه را در مقایسه با دیگر شهر‌های استان پیشرو ارزیابی کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از مسئولان مهاباد، به‌ویژه فرماندار ویژه این شهرستان، بر تداوم خدمات‌رسانی در مناطق محروم، رفع محرومیت و تقویت امید و سرمایه اجتماعی تأکید کرد.