شهریه نیمسال تحصیلی جاری دانشگاه پیام‌نور در سه مرحله و هم‌زمان با مراحل مختلف ثبت‌نام، حذف و اضافه و پیش از ثبت نمرات میان ترم دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای حمایت از دانشجویان و کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌ها، شهریه نیمسال تحصیلی جاری دانشگاه پیام‌نور در سه مرحله و هم‌زمان با مراحل مختلف ثبت‌نام، حذف و اضافه و پیش از ثبت نمرات میان‌ترم دریافت می‌شود.

حسن تبیانیان مدیرکل امور مالی دانشگاه پیام نور از اجرای طرح پرداخت سه‌مرحله‌ای شهریه دانشجویان در نیمسال تحصیلی جاری خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم در کارگروه مالی و اقتصادی دانشگاه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت شهریه و کاهش فشار مالی بر دانشجویان و خانواده‌های آنان اتخاذ شده است.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: بر اساس سازوکار جدید، شهریه دانشجویان در سه قسط دریافت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قسط نخست هم‌زمان با ثبت‌نام، قسط دوم در زمان حذف و اضافه واحد‌های درسی و قسط سوم پیش از آغاز فرآیند ثبت نمرات میان‌ترم پرداخت خواهد شد. مدیرکل امور مالی دانشگاه پیام‌نور ادامه داد: در این شیوه، دانشجویان می‌توانند شهریه ثابت خود را در مرحله نخست و شهریه متغیر را در دو مرحله بعدی پرداخت کنند تا امکان مدیریت بهتر هزینه‌های تحصیلی برای آنان فراهم شود.

تبیانیان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه دانشجویی تصریح کرد: درک شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و اتخاذ تدابیر حمایتی برای تسهیل پرداخت شهریه، از جمله رویکرد‌هایی است که دانشگاه پیام‌نور در مسیر حمایت از دانشجویان دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای یکسان این مصوبه برای تمامی دانشجویان خاطرنشان کرد: به‌منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای عادلانه الگوی پرداخت سه‌مرحله‌ای، سامانه جامع گلستان در زمان حذف و اضافه و همچنین پیش از آغاز ثبت نمرات میان‌ترم، برای دانشجویانی که نسبت به پرداخت اقساط تعیین‌شده اقدام نکرده باشند، محدود خواهد شد تا سازوکار مصوب در سراسر دانشگاه به‌صورت یکپارچه اجرا شود.

مدیرکل امور مالی دانشگاه پیام‌نور در پایان، ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی مسئولان دانشگاه و توجه آنان به دغدغه‌های معیشتی دانشجویان و خانواده‌ها، ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح بتواند بخشی از فشار‌های مالی ناشی از پرداخت یکجای شهریه را کاهش داده و زمینه استمرار حضور و فعالیت آموزشی دانشجویان را تسهیل کند.