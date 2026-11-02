بخشدار منطقه فشافویه با تأکید بر رعایت ضوابط ایمنی، اعلام کرد که صدای انفجار‌های شنیده شده در جنوب تهران، بخشی از یک مانور است و هیچ خطری ساکنان منطقه را تهدید نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشدار فشافویه اعلام کرد که در جریان مانوری که امروز دوشنبه در این منطقه در حال برگزاری است، احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده وجود دارد.

محمدی با تأکید بر اینکه این عملیات‌ها زیر نظر مراجع مسئول و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام می‌شود، تأکید کرد که این صدا‌ها هیچ‌گونه خطری برای ساکنان و شهروندان ایجاد نمی‌کند. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت شنیدن این صداها، آرامش خود را حفظ کرده و نگران حوادث احتمالی نباشند.