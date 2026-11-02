به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در جلسه بررسی مسائل و آمادگی واحدهای نان صنعتی استان، با اشاره به لزوم آمادگی کامل واحدهای تولیدی برای مقابله با ناترازی‌های احتمالی انرژی و برودت هوا گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش دما و شرایط خاص فصل سرما، واحدهای نان صنعتی باید آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت بروز بحران و اختلال در فعالیت واحدهای سنتی، نسبت به تأمین نان مورد نیاز شهروندان اقدام کنند.

عبدالعلی کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف سوخت و آرد در واحدهای تولیدی افزود: دولت برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای پایش مصرف آرد و جلوگیری از هدر رفت آن انجام داده و حمایت از واحدهای صنعتی و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف تقویت زیرساخت‌های تولید و پایداری عرضه را در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: با همراهی فعالان اقتصادی و اصناف و تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، تلاش خواهیم کرد تا ضمن صیانت از پایداری تولید و حقوق مصرف‌کنندگان، هیچ‌گونه خللی در تأمین اقلام اساسی و سفره مردم ایجاد نشود.