به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی شهرستان میمه و وزوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان بر اجرای دقیق قانون، تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد.

محمد شفیع‌زاده، تعامل مجموعه قضایی با دستگاه‌های اجرایی را برای رفع مشکلات مردم و ارتقای خدمات قضایی ضروری دانست.

در این آیین از خدمات وحید حسین‌پور در سمت ریاست دادگاه عمومی میمه و وزوان قدردانی و مجید بیدرام، دادرس پیشین دادگاه عمومی بخش مهردشت، به‌عنوان رئیس جدید این دادگاه معرفی شد.