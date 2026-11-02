به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن اکبری فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی سابقه‌دار خبر داد که به اتهام کلاهبرداری از شهروندان تحت تعقیب بود و پس از پایان مرخصی زندان به محل حبس بازنگشته بود. به گفته پلیس، تاکنون چندین شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند.

وی افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و طرح شکایت درباره کلاهبرداری، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم تخصصی جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با بررسی اظهارات شاکی و جمع‌آوری مستندات، هویت متهم را شناسایی کردند. بررسی سوابق نیز نشان داد این فرد پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری بازداشت و سابقه تحمل حبس داشته است.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان داد متهم پس از اعزام به مرخصی، در پایان مهلت قانونی به زندان بازنگشته و متواری شده بود.تصریح کرد: کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی و شناسایی محل‌های احتمالی حضور متهم، با هماهنگی قضائی برای دستگیری وی اقدام کردند. سرانجام متهم در محدوده تهرانسر شناسایی و بازداشت شد.

به گفته فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با ادامه رسیدگی به پرونده، تاکنون چندین نفر از شهروندان به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد.