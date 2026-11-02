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فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبردار سابقهدار پس از فرار از زندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن اکبری فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی سابقهدار خبر داد که به اتهام کلاهبرداری از شهروندان تحت تعقیب بود و پس از پایان مرخصی زندان به محل حبس بازنگشته بود. به گفته پلیس، تاکنون چندین شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند.
وی افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و طرح شکایت درباره کلاهبرداری، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم تخصصی جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با بررسی اظهارات شاکی و جمعآوری مستندات، هویت متهم را شناسایی کردند. بررسی سوابق نیز نشان داد این فرد پیشتر در پروندههای مرتبط با کلاهبرداری بازداشت و سابقه تحمل حبس داشته است.
وی با اشاره به اینکه بررسیها نشان داد متهم پس از اعزام به مرخصی، در پایان مهلت قانونی به زندان بازنگشته و متواری شده بود.تصریح کرد: کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی و شناسایی محلهای احتمالی حضور متهم، با هماهنگی قضائی برای دستگیری وی اقدام کردند. سرانجام متهم در محدوده تهرانسر شناسایی و بازداشت شد.
به گفته فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با ادامه رسیدگی به پرونده، تاکنون چندین نفر از شهروندان بهعنوان شاکی شناسایی شدهاند و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد.