

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان که از نهم آبان‌ماه آغاز شده است، دوشنبه ۱۱ آبان در مرحله یک هشتم نهایی پیگیری می‌شود.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در مرحله گروهی موفق به شکست کنگو و جزیره آیمن شد و در آخرین بازی این مرحله نتیجه را به اتریش واگذار کرد، با کسب رتبه دوم جدول به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر صعود کرد.

ملی پوشان کشورمان در مرحله نخست حذفی به مصاف قزاقستان می‌روند که این دیدار ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز به وقت تهران برگزار می‌شود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.