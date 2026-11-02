رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه با اشاره به تولید روزانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ تن زباله در شهر و روستاهای این شهرستان گفت: از این میزان، حدود ۷۷.۵ درصد زباله تر و ۲۲.۵ درصد زباله خشک قابل بازیافت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مختار خانی افزود: روزانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ تن زباله در شهر ارومیه و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن نیز در مناطق روستایی تولید و در مجموع ۸۵۰ تن زباله شهری و روستایی به سایت زباله ارومیه منتقل می‌شود.

وی در خصوص نحوه جمع‌آوری و انتقال پسماند‌ها اظهار کرد: زباله‌ها در مناطق شهری و روستایی یا در مقابل منازل گذاشته شده و یا در سطل‌ها تخلیه و توسط خودرو‌های حمل زباله جمع‌آوری و به سایت منتقل می‌شوند.

خانی اضافه کرد: این پسماند‌ها در ادامه به سایت‌های میانی و بعد به کامیون‌های مستقر در آرامستان باغ رضوان و شهرک امیریه ارومیه انتقال می‌یابند؛ همچنین در روستا‌ها نیز بسته به میزان پسماند تولیدی، عملیات انتقال به سایت شهری به صورت روزانه یا یک‌روز در میان انجام می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها یادآور شد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماند‌های شهری و حومه بر عهده شهرداری، در روستا‌ها و حریم آنها بر عهده دهیاری، و در خارج از حریم شهر و روستا بر عهده راهداری است؛ ضمن اینکه واحد‌های صنعتی و تولیدی نیز مسئولیت مدیریت پسماند‌های تولیدی خود را بر عهده دارند.

خانی اضافه کرد: واحد‌های صنعتی تولیدکننده پسماند‌های ویژه (همچون آزبست، لامپ‌های خاص، قطعات کامپیوتر و روغن‌های کارکرده) موظفند محوطه‌ای اختصاصی در داخل واحد برای این اقلام داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال این پسماند‌ها به مراکز مجاز امحا، مستلزم ثبت‌نام در سامانه جامع محیط‌زیست، تعیین مقصد و نظارت مستقیم این اداره است.