با پیشرفت عملیات اجرایی ساختمان پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری استان اردبیل، روند احداث این مجموعه ها در حال پیگیری است. استاندار اردبیل در بازدید از این پروژه ها، از افتتاح آنها در اوایل سال آینده خبر داد.

بهره برداری از کارخانه نوآوری و پارک علم و فناوری اردبیل در سال آینده

بهره برداری از کارخانه نوآوری و پارک علم و فناوری اردبیل در سال آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در بازدید از پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری استان از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری استان در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: برای اجرای این ۲ پروژه تاکنون حدود ۱۵۰میلیارد تومان هزینه شده است.

وی این ۲ مجموعه را از طرح‌های مهم تامین زیرساخت‌های فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دانست و اظهار کرد: برای تکمیل آنها از محل سفر رئیس‌جمهور و سفر معاون علمی رئیس‌جمهور نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۰۰میلیارد تومان نیز تعهد استان برای تکمیل این پروژه‌هاست و تلاش می‌شود تخصیص اعتبارات در نخستین فرصت انجام شود.

استاندار اردبیل با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بیان کرد: پارک علم و فناوری بیش از ۵۰درصد و کارخانه نوآوری حدود ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی شده است بخش عمده عملیات اجرایی تا پایان امسال تکمیل و این ۲ مجموعه اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسند.

امامی یگانه همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۵ مرکز تحقیق و توسعه (R&D) در جوار این مجموعه‌ها خبر داد و افزود: این مراکز برای پشتیبانی از فعالیت واحد‌های دانش‌بنیان استان ایجاد می‌شوند و بخش خصوصی نیز برای اجرای این مجموعه‌ها بیش از ۵۸۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای شهرک فناوری در استان نیز اظهار کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود و اولویت استقرار در آن با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواهد بود.