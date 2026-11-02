رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلو‌های برق با انتقاد از قرار نگرفتن تجهیزات صنعت برق در اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: تولیدکنندگان داخلی با وجود دستیابی به دانش بومی، همچنان برای تأمین نیاز‌های وارداتی با موانع جدی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم گرامی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلو‌های برق، در نشست خبری با اشاره به شرایط دشوار فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات برق گفت: تولیدکنندگان تابلو‌های برق در شرایط جنگی با تمام توان و با وجود موانع و سختی‌های متعدد به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا بخش مهمی از صنعت برق کشور با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: برخی شرکت‌های عضو انجمن در دو جنگ اخیر بر اثر انفجار‌ها و آسیب‌هایی که به شرکت‌های همجوار وارد شد، خسارت‌های سنگینی متحمل شدند؛ با این حال، بدون دریافت کمک، بازسازی واحد‌های خود را انجام دادند و به تولید ادامه دادند.

گرامی با تأکید بر اهمیت صنعت برق در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی کشور گفت: یک هفته زندگی بدون برق امکان‌پذیر نیست، اما اهمیت این صنعت آن‌طور که باید از سوی تصمیم‌گیران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. محصولات و تجهیزات صنعت برق باید در ردیف کالا‌های اساسی قرار گیرند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلو‌های برق، یکی از مشکلات اصلی این صنعت را ثبت سفارش و تخصیص ارز دانست و افزود: با وجود نیاز برخی شرکت‌ها به واردات تجهیزات و مواد اولیه، صنعت برق در اولویت‌های تخصیص ارز قرار ندارد و جزو آخرین صنایعی است که به درخواست‌های آن توجه می‌شود. حتی در مواردی که نیازی به ارز وجود ندارد، شفافیت لازم در فرایند واردات کالا نیز دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت تولید داخلی تجهیزات برق اظهار کرد: در گذشته حدود ۸۰ درصد تجهیزات برق، به‌جز بدنه تابلوها، از خارج کشور وارد می‌شد، اما امروز بخش قابل توجهی از این تجهیزات در داخل تولید می‌شود و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند دانش فنی و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های خارجی نیز توانمندی فنی این مجموعه‌ها را پذیرفته‌اند.

گرامی با انتقاد از برخی محدودیت‌های داخلی در مسیر توسعه فناوری گفت: در حالی که شرکت‌های ایرانی توانایی فروش دانش فنی خود به خارج از کشور را دارند، برای خرید برخی فناوری‌ها و انتقال دانش فنی به داخل با محدودیت مواجه‌اند؛ این مسیر باید برای شرکت‌های توانمند داخلی باز شود.

وی بیان کرد: صنعت تابلو برق کشور با چند سال گذشته قابل مقایسه نیست و تولیدکنندگان داخلی توان ساخت محصولاتی با کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند. در صورت حمایت از این صنعت، امکان تولید تجهیزات با قیمت تمام‌شده کمتر فراهم است، اما شرکت‌ها با وجود محدودیت بازار و مشکلات تأمین منابع، برای ادامه فعالیت و حفظ تولید تلاش می‌کنند.