به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این آثار با روایتی داستانی، پاسخگویی به سوالات بنیادی و چرا‌های ذهنی نسل نوجوان پیرامون نماز را محور اصلی خود قرار داده‌است. نویسنده با بهره‌گیری از نظرات و بازخورد‌های مستقیم نوجوانان، مباحث معارفی و تربیتی را در قالب ماجرا‌های روان، ملموس و عاری از نصیحت به نگارش درآورده است.

«گروهک دختران ضد نماز» مجموعه ۱۰ داستان کوتاه ویژه دختران نوجوان و «جوخه پسران مدافع نماز» مجموعه ۱۰ داستان کوتاه ویژه پسران نوجوان است. این مجموعه دو جلدی شامل داستان‌های کوتاهی است که هر کدام به یکی از آثار، کارکرد‌ها و پیامد‌های فردی و اجتماعی نماز در زندگی روزمره پرداخته‌اند. کلیه مفاهیم داستانی این دو کتاب بر اساس مستندات قرآنی، روایات اهل‌بیت (ع) و یافته‌های علمی استخراج شده است.

فاطمه دولتی، از نویسندگان و داستان‌نویسان فعال، در آثار خود تمرکز ویژه‌ای بر دغدغه‌ها و مشکلات فکری نسل جدید دارد. از جمله آثار برجسته او می‌توان به کتاب‌های «سر بر دامن ماه»، «سجاد»، «شب چهلم» و «من برمی‌گردم» اشاره کرد.

مجموعه دو جلدی «گروهک دختران ضد نماز» در ۲۲۰ صفحه و «جوخه پسران مدافع نماز» در ۲۱۳ صفحه، نوشته فاطمه دولتی در انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از جلد گروهک دختران ضد نماز:

دهانم در یک آن می‌شود کویر لوت. من و حیاط پشتی؟ همه می‌دانند حیاط پشتی پاتوق آهوست و دوروبری‌هایش. هر زنگ تفریح جمع می‌شوند آنجا، پفک باز می‌کنند و چیپس و ماست. بگو و بخندی راه می‌اندازند آن سرش ناپیدا. بعضی وقت‌ها هم رمان می‌خوانند؛ از این رمان‌های عشق و عاشقی. گاهی خانم پاکدامن می‌رود سراغشان و گاهی هم نه. ولی من، تا الان به جز یک بار که نگار عکس‌های عروسی خواهرش را آورده بود مدرسه تا با هم تماشا کنیم، پایم به حیاط پشتی باز نشده. کفش‌هایم را پا می‌کنم و با تنی که عین ژله می‌لرزد، راه می‌افتم.