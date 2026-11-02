امسال ۲۰ دستگاه جدید به ناوگان ماشین‌آلات راهداری استان زنجان برای ارتقای تجهیزات برای راهداری زمستانی و حضور در شرایط بحرانی، اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر ضرورت آمادگی ماشین‌آلات راهداری برای شرایط اضطراری، گفت: در کنار آماده‌سازی تجهیزات برای راهداری زمستانی و حضور در شرایط بحرانی، امسال ۲۰ دستگاه جدید به ناوگان ماشین‌آلات راهداری استان اضافه شده است.

اصغر اسماعیلی با اشاره به اهمیت راه‌ها در تداوم ارتباطات و خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی، از اجرای اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای استان خبر داد.

وی افزود : راه‌ها از زیرساخت‌های حیاتی استان محسوب می‌شوند و در جریان جنگ رمضان نیز برخی نقاط و محور‌های آزادراهی استان مورد اصابت قرار گرفتند؛ از همین رو، اقدامات پدافندی در بخش‌های مختلف اداره کل راهداری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به وجود حدود ۶ هزار کیلومتر راه و ۸ هزار و ۵۰۰ پل در استان، گفت: از این تعداد حدود ۲۲۰ پل جزو پل‌های بزرگ و خاص هستند و برای چهار نقطه حساس و پل ویژه استان، تمهیدات لازم از جمله پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین ارتباطی در صورت آسیب‌دیدگی اتخاذ شده است.

اسماعیلی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب اشاره کرد و افزود: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، پاک‌سازی و لایروبی پل‌ها باید به‌صورت سالانه انجام شود که در دو سال گذشته حدود ۱۸۰ پل با برنامه‌ریزی مشخص و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان لایروبی و پاک‌سازی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی ماشین‌آلات راهداری برای شرایط اضطراری، بیان کرد: در کنار آماده‌سازی تجهیزات برای راهداری زمستانی و حضور در شرایط بحرانی، امسال ۲۰ دستگاه جدید به ناوگان ماشین‌آلات راهداری استان اضافه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ دستگاه عملیاتی در مجموعه راهداری استان وجود دارد، عنوان کرد: این ماشین‌آلات برای ارائه خدمات در شرایط مختلف آماده فعالیت هستند و تلاش شده است تجهیزات شهرستان‌ها نیز تقویت شود.

اسماعیلی در ادامه از تجهیز ادارات راهداری استان و شهرستان‌ها به ژنراتور برق خبر داد و گفت: این اقدام باهدف تداوم فعالیت مجموعه در زمان قطع برق و افزایش آمادگی در شرایط اضطراری انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری استان با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی در سطح استان و شهرستان‌ها آمادگی دارد در شرایط بحرانی و حوادث احتمالی، خدمات موردنیاز مردم را ارائه دهد.