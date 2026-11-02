به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمدمهدی میرزایی، در نامه ای خطاب به شرکت های توزیع کننده گازمایع، نرخ جدید توزیع را با هدف ساماندهی بازار و اصلاح قیمت‌ها اعلام کرد.

بر اساس ابلاغیه جدید، نرخ گاز مایع توزیعی شرکت‌های مجاز در کیش با توجه به افزایش قیمت سیلندر‌های گاز مایع در کشور و نامه انجمن صنفی کارفرمایان توزیع‌کننده گاز مایع ایران، بازنگری شده است.

در این ابلاغیه، نرخ‌های جدید گاز مایع به تفکیک میزان مصرف و با لحاظ نرخ‌های یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای تعیین شده است.

نرخ سیلندر گاز ۱۱ کیلویی تحویل در محل نمایندگی شرکت توزیع کننده گاز با نرخ یارانه‌ای یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال و نرخ غیریارانه‌ای ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار ریال، تحویل در محل مصرف کننده سیلندر ۱۱ کیلوگرم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال نرخ یارانه‌ای و ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال نرخ غیر یارانه‌ای، سیلندر ۲۵ کیلوگرمی تحویل در محل نمایندگی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال نرخ یارانه‌ای و ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال نرخ غیر یارانه‌ای و سیلندر ۴۵ کیلوگرمی تحویل در محل نمایندگی شرکت با نرخ یارانه‌ای ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و ۲۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال نرخ غیر یارانه‌ای تحویل داده می‌شود.

نرخ عرضه بالک نیز هر کیلوگرم نرخ یارانه‌ای ۲۳۰ هزار ریال و نرخ غیریارانه‌ای ۳۹۰ هزار ریال برای هرکیلوگرم در نظر گرفته شده است.