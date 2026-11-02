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مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، از ابلاغ نرخ جدید توزیع گاز مایع سیلندر در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمدمهدی میرزایی، در نامه ای خطاب به شرکت های توزیع کننده گازمایع، نرخ جدید توزیع را با هدف ساماندهی بازار و اصلاح قیمتها اعلام کرد.
بر اساس ابلاغیه جدید، نرخ گاز مایع توزیعی شرکتهای مجاز در کیش با توجه به افزایش قیمت سیلندرهای گاز مایع در کشور و نامه انجمن صنفی کارفرمایان توزیعکننده گاز مایع ایران، بازنگری شده است.
در این ابلاغیه، نرخهای جدید گاز مایع به تفکیک میزان مصرف و با لحاظ نرخهای یارانهای و غیر یارانهای تعیین شده است.
نرخ سیلندر گاز ۱۱ کیلویی تحویل در محل نمایندگی شرکت توزیع کننده گاز با نرخ یارانهای یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال و نرخ غیریارانهای ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار ریال، تحویل در محل مصرف کننده سیلندر ۱۱ کیلوگرم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال نرخ یارانهای و ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال نرخ غیر یارانهای، سیلندر ۲۵ کیلوگرمی تحویل در محل نمایندگی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال نرخ یارانهای و ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال نرخ غیر یارانهای و سیلندر ۴۵ کیلوگرمی تحویل در محل نمایندگی شرکت با نرخ یارانهای ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و ۲۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال نرخ غیر یارانهای تحویل داده میشود.
نرخ عرضه بالک نیز هر کیلوگرم نرخ یارانهای ۲۳۰ هزار ریال و نرخ غیریارانهای ۳۹۰ هزار ریال برای هرکیلوگرم در نظر گرفته شده است.