به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،جلال حمه‌حسنی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به تسهیل روند دریافت کارت سوخت خودرو‌های فاقد کارت اظهار کرد: این دستگاه‌ها در شهرستان‌های سنندج، سقز، بانه، مریوان، قروه، بیجار و کامیاران راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام و درخواست کارت سوخت می‌توانند به سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی FCS.NIOPDC.IR مراجعه کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان همچنین درباره اجرای طرح تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت سوخت خودرو‌های شخصی گفت: این طرح از اول آبان‌ماه با هدف کاهش صف‌های انتظار و بهبود روند سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت استان آغاز شده است.

حمه‌حسنی با بیان اینکه در این طرح کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها حذف شده‌اند، تصریح کرد: با اجرای این تصمیم، مدیریت سهمیه سوخت به‌صورت مستقیم به رانندگان واگذار شده و این اقدام در نظم‌بخشی به فرایند توزیع سوخت و کاهش صف‌های جایگاه‌ها مؤثر بوده است.

وی درباره خودرو‌های عبوری از استان نیز گفت: رانندگان سایر استان‌ها که در کردستان تردد می‌کنند، می‌توانند از سهمیه ۵۰ لیتری پیش‌بینی‌شده در این طرح استفاده کنند.

حمه‌حسنی در پایان با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره میزان سهمیه اختصاص‌یافته به خودرو‌ها خاطرنشان کرد: بررسی بازخورد رانندگان و ارزیابی آثار اجرای طرح در ادامه، می‌تواند به شناخت بهتر نیاز مصرف‌کنندگان و بهبود روند خدمات‌رسانی کمک کند.