به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی فریدونشهرگفت: در این شهرستان حدود ۴۰۰ هکتار باغ گردو وجود دارد که ۳۰۰ هکتار آن بارده است.

ابراهیم اصلانی افزود: برداشت گردو در این شهرستان از اوایل مهرآغاز شده است و تا نیمه آبان ادامه دارد.

وی مهمترین ارقام گردو در شهرستان فریدونشهر را ارقام بومی، کاغذی، چندلرو فرنور بیان کرد وگفت: متوسط برداشت گردو از هر هکتار ۲ تا ۲ و نیم تن است که بیشتر به صورت سنتی برداشت می‌شود.

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی فریدونشهر افزود: با پیوند زنی ارقام گردوی مقاوم به سرمازدگی و آفات و اصلاح باغ‌ها در چند سال اخیر ۳۰ درصد برداشت محصول گردو بیشتر شده است.