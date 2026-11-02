به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بازدید از پروژه باند دوم محور «جیرفت–بافت–سیرجان»، بر رفع مشکل تأمین سوخت این طرح و تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی و راهداری جنوب استان تأکید کرد.

علی‌اصغر ذاکری هرندی در سفر به جیرفت، از پروژه باند دوم محور «جیرفت–بافت–سیرجان» در محدوده حدفاصل پل کلدان تا پاسگاه دلفارد بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

این قطعه از پروژه به طول ۳.۵ کیلومتر در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای پروژه از نظر تأمین اعتبار با مشکل مواجه نبوده و موضوع تأمین سوخت به‌عنوان یکی از موانع پیش‌روی ادامه عملیات اجرایی مطرح شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این بازدید، با دستور پیگیری و رفع مشکل سوخت پروژه را صادر کرد.