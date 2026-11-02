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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بازدید از طرح باند دوم محور «جیرفت–بافت–سیرجان»، بر رفع مشکل تأمین سوخت این طرح و تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز طرحهای زیرساختی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بازدید از پروژه باند دوم محور «جیرفت–بافت–سیرجان»، بر رفع مشکل تأمین سوخت این طرح و تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز پروژههای زیرساختی و راهداری جنوب استان تأکید کرد.
علیاصغر ذاکری هرندی در سفر به جیرفت، از پروژه باند دوم محور «جیرفت–بافت–سیرجان» در محدوده حدفاصل پل کلدان تا پاسگاه دلفارد بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.
این قطعه از پروژه به طول ۳.۵ کیلومتر در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است. بر اساس گزارش ارائهشده، اجرای پروژه از نظر تأمین اعتبار با مشکل مواجه نبوده و موضوع تأمین سوخت بهعنوان یکی از موانع پیشروی ادامه عملیات اجرایی مطرح شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این بازدید، با دستور پیگیری و رفع مشکل سوخت پروژه را صادر کرد.