به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسکن‌هایی که روزی قرار بود با حداکثر ۶۰ میلیون تومان آورده متقاضیان تکمیل شود، اما هنوز ۵۲۰ واحد آن تکمیل نشده است.

تفاهمنامه همکاری میان وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۸۸ در زمینی به مساحت حدود ۳۸ هکتار منعقد شد و عملیات اجرایی پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

این پروژه از معدود پروژه‌های مسکن مهر کشور است که در بافت شهری کلانشهر اهواز اجرا شده و دارای ۱۰ قطعه کاربری آموزشی، ۵ قطعه کاربری تجاری محله‌ای کاربری پارکینگ، ۴ قطعه کاربری خدمات و تاسیسات شهری، دو قطعه کاربری اداری، دو قطعه کاربری ورزشی، دو قطعه کاربری درمانی، دو قطعه بازار بازار روز دو قطعه کاربری مذهبی و دو قطعه کاربری فرهنگی که همچنان در حال ساخت و ساز است.